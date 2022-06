Incendio Malagrotta | Cerroni | “Non credo a fiamme dolose | non ci voglio nemmeno pensare”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) –? “Era scritto e scontato finisse così, è come se un fiasco lo riempi di vino oltre il dovuto, alla fine il vino esce, e questo è quello che è successo nell’impianto di”. All’Adnkronos parla Manlio, storico imprenditore dell’immondizia romana, già finito per anni sotto processo e sempre uscito indenne dalle inchieste. “Per l’già sento diredi qua,di là. Chiariamo subito chenon c’entra niente dal 21 settembre 2018 allorquando l’amministratore giudiziario mi faceva presente per iscritto di non presentarmi agli ingressi perché sarei stato messo alla porta evitandomi così una figuraccia epocale. Scrisse proprio così. Quindi io, Manlio ...