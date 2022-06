Incendio alla discarica di Malagrotta | lo spegnimento potrebbe durare giorni | è allarme diossina e caos rifiuti

Pubblicità

Mark16462048 : è già stato detto che l'#incendio alla discarica di #Malagrotta è stato appiccato dalla #Raggi? - Umberto69957989 : RT @ErMejoSindaco: Vi ricordate quando si incendiava una discarica si dava sempre colpa alla #Raggi e alla sua incapacità? Ora invece si p… - DMALAGIGI2 : RT @ErMejoSindaco: Vi ricordate quando si incendiava una discarica si dava sempre colpa alla #Raggi e alla sua incapacità? Ora invece si p… - Dondolino72 : RT @ilpost: Cosa sappiamo dell’incendio alla discarica romana di Malagrotta - Ema_Olmi : RT @ErMejoSindaco: Vi ricordate quando si incendiava una discarica si dava sempre colpa alla #Raggi e alla sua incapacità? Ora invece si p… -

LaVoce del popolo

... densa, sembra nebbia, ricopre l'intera area e poi prendegola - ha aggiunto Fetoni - I ...Ama I pm di Roma attendono un'informativa dalle forze dell'ordine intervenute per domare il vasto...Qualcuno però ha già avanzato ipotesi: "L'di Malagrotta è un nuovo drammatico episodio di ... A scriverlo in una nota è il vicepresidente del gruppo PdCamera, Roberto Morassut. Fiume. Incendio alla raffineria: «Domato in 10 minuti» Gualtieri ha emanato stamattina il documento che contiene l'elenco delle vie colpite dagli effetti dell'incendio: per preacuzione qui sono sospese le attività educative, vietata la consumazione di ...Preoccupano le conseguenze ambientali ed economiche dell’incendio al Tmb di Malagrotta che inevitabilmente si ripercuoteranno anche sulle aziende agricole dell’area, già vincolate dalle inevitabili re ...