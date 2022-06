Incendio a Malagrotta, nube tossica su Roma: chiusi gli asili nel raggio di 6 km. “Allarme diossina” (Di giovedì 16 giugno 2022) Le fiamme divampate nell’impianto Tmb, trattamento rifiuti di Malagrotta, all’estrema periferia Ovest di Roma, sono ora sotto controllo. I vigili del fuoco, una sessantina in tutto, hanno operato tutta la notte per evitare che le fiamme si propagassero all’esterno dell’impianto. Per spegnere completamente l’Incendio saranno necessari giorni. “È un disastro ambientale di dimensioni incalcolabili”. Nel post su Fb del presidente di Gianluca Lanzi, presidente del Municipio Roma XI, il quadro del disastro che sta sconvolgendo in queste ore la periferia ovest di Roma. Incendio a Malagrotta: tenete chiuse le finestre, oggi non aprono gli asili della zona Il Comune di Roma raccomanda, “a titolo precauzionale, alla popolazione presente nel ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 giugno 2022) Le fiamme divampate nell’impianto Tmb, trattamento rifiuti di, all’estrema periferia Ovest di, sono ora sotto controllo. I vigili del fuoco, una sessantina in tutto, hanno operato tutta la notte per evitare che le fiamme si propagassero all’esterno dell’impianto. Per spegnere completamente l’saranno necessari giorni. “È un disastro ambientale di dimensioni incalcolabili”. Nel post su Fb del presidente di Gianluca Lanzi, presidente del MunicipioXI, il quadro del disastro che sta sconvolgendo in queste ore la periferia ovest di: tenete chiuse le finestre, oggi non aprono glidella zona Il Comune diraccomanda, “a titolo precauzionale, alla popolazione presente nel ...

Pubblicità

RaiNews : Incendio dell'ex discarica di Malagrotta. L'Arpa invita a chiudere le finestre nell'arco di 1 chilometro. 10 squadr… - Roma : ?? Incendio al Tmb di #Malagrotta, all'estrema periferia Ovest di Roma. Raccomandazioni per la popolazione present… - Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - SecolodItalia1 : Incendio a Malagrotta, nube tossica su Roma: chiusi gli asili nel raggio di 6 km. “Allarme diossina”… - gnu4545 : Rifiuti #Roma, allarme diossina a causa dell'#incendio all’ex discarica di #Malagrotta. Già non funziona la raccolt… -