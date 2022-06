Il torneo di scacchi che deciderà lo sfidante di Carlsen al Mondiale 2023 (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI – Riparte da Madrid la caccia al titolo Mondiale di scacchi e al campione in carica, il norvegese Magnus Carlsen. La Capitale spagnola, dal 16 giugno al 7 luglio, ospita l'attesissimo “torneo dei Candidati”, appuntamento storico che elegge, tra 8 ‘Grandi Maestri', il nuovo contendente al trono di uno dei giochi più antichi e diffusi del pianeta. Ma non è detto che il 31enne nativo di Tonsberg accetti l'ennesimo guanto di sfida dopo un regno ininterrotto di 9 anni e una supremazia, a tratti imbarazzante, nei confronti di ogni aspirante rivale. Dopo l'ultima nettissima vittoria contro il russo Ian Nepomniachtchi, terminata lo scorso dicembre con il punteggio di 7,5 a 3,5, Carlsen ha paventato la possibilità di abdicare a causa della mancanza di stimoli nell'affrontare avversari incapaci di ... Leggi su agi (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI – Riparte da Madrid la caccia al titolodie al campione in carica, il norvegese Magnus. La Capitale spagnola, dal 16 giugno al 7 luglio, ospita l'attesissimo “dei Candidati”, appuntamento storico che elegge, tra 8 ‘Grandi Maestri', il nuovo contendente al trono di uno dei giochi più antichi e diffusi del pianeta. Ma non è detto che il 31enne nativo di Tonsberg accetti l'ennesimo guanto di sfida dopo un regno ininterrotto di 9 anni e una supremazia, a tratti imbarazzante, nei confronti di ogni aspirante rivale. Dopo l'ultima nettissima vittoria contro il russo Ian Nepomniachtchi, terminata lo scorso dicembre con il punteggio di 7,5 a 3,5,ha paventato la possibilità di abdicare a causa della mancanza di stimoli nell'affrontare avversari incapaci di ...

