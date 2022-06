Giro di Svizzera 2022, quinta tappa oggi in tv: orari e diretta streaming (Di giovedì 16 giugno 2022) Tutto pronto per la quinta tappa del Giro di Svizzera 2022, che manda in scena oggi la Ambri-Novazzano di 193 chilometri. L’edizione numero 85 del Tour de Suisse tocca anche l’Italia, con un finale che percorre anche parte del circuito del Mondiale di Varese. Un tracciato che promette spettacolo, probabilmente anche tra gli uomini di classifica alla vigilia delle due tappe di alta montagna a cui seguirà poi la cronometro finale. CALENDARIO TAPPE, orari, TV E streaming PERCORSO E ALTIMETRIA TAPPE TOUR DE SUISSE 2022: STARTLIST E FAVORITI orari, TV E streaming – La quinta tappa del Tour de Suisse sarà trasmessa nelle sue fasi finali in diretta tv su ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Tutto pronto per ladeldi, che manda in scenala Ambri-Novazzano di 193 chilometri. L’edizione numero 85 del Tour de Suisse tocca anche l’Italia, con un finale che percorre anche parte del circuito del Mondiale di Varese. Un tracciato che promette spettacolo, probabilmente anche tra gli uomini di classifica alla vigilia delle due tappe di alta montagna a cui seguirà poi la cronometro finale. CALENDARIO TAPPE,, TV EPERCORSO E ALTIMETRIA TAPPE TOUR DE SUISSE: STARTLIST E FAVORITI, TV E– Ladel Tour de Suisse sarà trasmessa nelle sue fasi finali intv su ...

Pubblicità

Eurosport_IT : 'HULK IN BACK!' ?????? Peter Sagan vince la volata a Grenchen e conquista la 3ª tappa del Giro di Svizzera! ?????????… - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:30 con la diretta della quinta tappa del #TourdeSuisse2022 - infoitsport : Giro di Svizzera 2022, Daryl Impey brucia Michael Matthews allo sprint! Quarto Alberto Bettiol - sdbeachgirl9 : RT @TotalEnergiesIT: Un ritorno trionfale per @petosagan nella terza tappa del Giro di Svizzera. Per il campione è la 120esima vittoria in… - jolien921 : RT @TotalEnergiesIT: Un ritorno trionfale per @petosagan nella terza tappa del Giro di Svizzera. Per il campione è la 120esima vittoria in… -