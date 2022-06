Funerale di Bosatelli | in lacrime il figlio Fabio | “Adesso pensa alla tua stella | e raggiungila”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 giugno 2022) Bergamo. “Negli ultimi mesi ha ripetuto a noi familiari quanto fosse sereno. ‘, sono sereno, capisco che ci dev’essere un limitevita purtroppo. Se ne avessi ancora un po’ non mi dispiacerebbe, ma la cosa importante è che sono veramente sereno’. Questa serenità in questi giorni mi ha dato la forza aggiuntiva, unita agli abbracci che abbiamo ricevuto. Ci avete regalato l’energia. È come se uscissimo da questi giorni con un bagaglio di energia talmente forte da sentirci pronti a guardare avanti, a guardare avanti con la stessa serenità e con la stessa dignità che lui ha avuto anche negli ultimi giorni. E finalmente, per una volta, posso dirgli anch’io ‘Lasciati servire.tua, e’”. Con queste parole giovedì mattina...