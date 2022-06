FRIDA KAHLO. IL CAOS DENTRO. mostra sensoriale aperta fino al 21 agosto a Trieste (Di giovedì 16 giugno 2022) Confermata, anche per il mese di maggio, la visita di migliaia di persone (oltre 30mila al 14 giugno) alla mostra sensoriale “FRIDA KAHLO. Il CAOS DENTRO” al Salone degli Incanti di Trieste, gli organizzatori d’intesa con il Comune di Trieste hanno deciso di prorogarne l’apertura fino al 21 agosto, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 20.00, con ultimo ingresso alle 19.00 per consentire la visione di tutta l’esposizione. Sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 21.00, con ultimo ingresso alle 20.00.Nel percorso espositivo curato da Antonio Toribio Arévalo Villalba, Aleandra Matiz, Milagros Ancheita e Maria Rosso, in cui vengono scandagliati diversi tratti della sensibilità e della ... Leggi su udine20 (Di giovedì 16 giugno 2022) Confermata, anche per il mese di maggio, la visita di migliaia di persone (oltre 30mila al 14 giugno) alla. Il” al Salone degli Incanti di, gli organizzatori d’intesa con il Comune dihanno deciso di prorogarne l’aperturaal 21, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 20.00, con ultimo ingresso alle 19.00 per consentire la visione di tutta l’esposizione. Sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 21.00, con ultimo ingresso alle 20.00.Nel percorso espositivo curato da Antonio Toribio Arévalo Villalba, Aleandra Matiz, Milagros Ancheita e Maria Rosso, in cui vengono scandagliati diversi tratti della sensibilità e della ...

