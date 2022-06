Eutanasia: è morto Mario, primo caso di suicidio assistito in Italia (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos Salute) - E' morto questa mattina Federico Carboni, 44enne di Senigallia (Ancona), fino a ora conosciuto come Mario. E' il primo Italiano ad aver chiesto e ottenuto l'accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani. La vera identità di 'Mario' è stata rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi autosomministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per il quale l'Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi. La procedura di suicidio medicalmente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos Salute) - E'questa mattina Federico Carboni, 44enne di Senigallia (Ancona), fino a ora conosciuto come. E' ilno ad aver chiesto e ottenuto l'accesso almedicalmente, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sulCappato-Antoniani. La vera identità di '' è stata rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico ènella sua abitazione dopo essersi autosomministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per il quale l'Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi. La procedura dimedicalmente ...

