Ecobonus auto 2022, proroga a 270 giorni per la scadenza della comunicazione per l'immatricolazione (Di giovedì 16 giugno 2022) Tante le novità in arrivo, che dovranno essere confermate nei testi definitivi che saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Tra queste c'è la proroga della scadenza della comunicazione relativa all'... Leggi su informazionefiscale (Di giovedì 16 giugno 2022) Tante le novità in arrivo, che dovranno essere confermate nei testi definitivi che saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Tra queste c'è larelativa all'...

Pubblicità

InfoFiscale : Ecobonus auto 2022, proroga a 270 giorni per la scadenza della comunicazione per l'immatricolazione - ForexOnlineMeIt : Auto, tempi più lunghi per immatricolazioni con ecobonus. Assegno unico, 120 #euro in più ... - sportli26181512 : #Governance #Notizie Bonus auto, via libera alla proroga per le immatricolazioni: All’indomani delle elezioni, il g… - motorionline : #Incentivi #auto, approvata la proroga dei tempi di immatricolazione: ci sono 9 mesi di tempo… -