Draghi e gli altri leader Ue incontrano Zelensky a Kiev | Il presidente ucraino: "Apprezziamo la vostra solidarietà" (Di giovedì 16 giugno 2022) 'Con le nuove armi riconquisteremo Donbass e Crimea'. Macron: l'Ucraina deve vincere la guerra - Draghi a Irpin: 'Il mondo è dalla vostra parte'. Al vertice anche il presidente romeno Klaus ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 giugno 2022) 'Con le nuove armi riconquisteremo Donbass e Crimea'. Macron: l'Ucraina deve vincere la guerra -a Irpin: 'Il mondo è dallaparte'. Al vertice anche ilromeno Klaus ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi in visita a #Irpin, nel corso della missione in #Ucraina, ha ascoltato parole di dolore, ma an… - MediasetTgcom24 : Medvedev su Draghi-Macron-Scholz a Kiev: 'Hanno mandato gli intenditori di rane, fegato e spaghetti' #Medvedev… - ilfoglio_it : ?? #Draghi a Irpin: 'Ricostruiremo tutto'. Alle 14, la conferenza stampa congiunta con Macron, Scholz e Zelensky ??… - igramuzepe : RT @AriannaBrescia1: @olgatokariuk I Presidenti del Consiglio Mario Draghi e della Repubblica Sergio Mattarella, stanno difendendo l' Ucrai… - Stefaniacasp : RT @FrancescoSamma2: @GiorgiaMeloni Più che allo sbando, non sanno con chi allearsi. Tutti i loro potenziali partner sono in crisi, a com… -