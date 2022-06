Di Maio non ha risposto con un silenzio imbarazzato ad una domanda sui flussi migratori (Di giovedì 16 giugno 2022) Il 16 giugno 2022 su Twitter è stato pubblicato un filmato di 57 secondi che mostra un’intervista del giornalista David Parenzo al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Parenzo chiede a Di Maio se «la crisi afghana porterà nuovi migranti nel nostro Paese» e il ministro sembra rispondere con un lungo silenzio imbarazzato, intervallato da alcuni primi piani sui volti del conduttore Diego Bianchi e della giornalista Concita De Gregorio. Dopo alcuni secondi, Parenzo riprende la parola per incalzare Di Maio chiedendo «il ministro Di Maio che dice?». Il video è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del tweet, in cui si legge: «La risposta di Giggino. da vedere». Si tratta di un contenuto satirico presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una ... Leggi su facta.news (Di giovedì 16 giugno 2022) Il 16 giugno 2022 su Twitter è stato pubblicato un filmato di 57 secondi che mostra un’intervista del giornalista David Parenzo al ministro degli Esteri Luigi Di. Parenzo chiede a Dise «la crisi afghana porterà nuovi migranti nel nostro Paese» e il ministro sembra rispondere con un lungo, intervallato da alcuni primi piani sui volti del conduttore Diego Bianchi e della giornalista Concita De Gregorio. Dopo alcuni secondi, Parenzo riprende la parola per incalzare Dichiedendo «il ministro Diche dice?». Il video è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del tweet, in cui si legge: «La risposta di Giggino. da vedere». Si tratta di un contenuto satirico presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una ...

Pubblicità

ilfoglio_it : Di Maio all'assalto di Conte: 'Partito autoreferenziale, non si mette in discussione la collocazione dell'Italia'.… - myrtamerlino : Di Maio in modalità 'tutto quello che non avevo ancora detto, ma avevo qui sul gozzo'. Colpi pesanti a #Salvini,… - Agenzia_Ansa : 'E' normale che l'elettorato sia disorientato ma alle elezioni amministrative non siamo andati mai così male'. Lo h… - tinastifano : RT @Moonlightshad1: “Mai così male alle elezioni”. Chissà di chi è la colpa. Forse di chi ha dimostrato di stare molto a suo agio nella pol… - peletto : RT @lvoir: Di Maio non aspettava altro che andar male alle elezioni per dare la pugnalata alla schiena a @GiuseppeConteIT e riprendersi il… -