Davide, papà di 3 figli, scomparso da quattro giorni. È uscito in bici domenica sera (Di giovedì 16 giugno 2022) E' un giallo la scomparsa di Davide Zanotto , 49 anni , papà di tre figli, coniugato con un'insegnante delle scuole primarie. In sella a una city bike , un modello Bianchi nera, se n'è andato da casa, ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 giugno 2022) E' un giallo la scomparsa diZanotto , 49 anni ,di tre, coniugato con un'insegnante delle scuole primarie. In sella a una city bike , un modello Bianchi nera, se n'è andato da casa, ...

