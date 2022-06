Caterina Caselli | lutto improvviso per la cantante | la tragica notizia di queste ore

Leggi su kronic

(Di giovedì 16 giugno 2022)e ilche le ha causato una gravissima sofferenza: ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda Il suo soprannome è sempre stato Casco D’oro per la sua capigliatura bionda e un’acconciatura particolare, autrice di una delle canzoni più belle della musica italiana che ancora oggi è ascoltata dalle nuove generazioni: stiamo parlando del successo di. Il brano più famoso della donna è Nessuno mi può giudicare, scritto nel 1966. La donna è conosciuta non solo per la sua bellezza e grinta ma anche per aver lanciato numerosi artisti nel mondo della musica grazie al suo talento di talent scout. La donna, purtroppo ha dovuto affrontare un grave. curiosità (foto web)Purtroppo l’infanzia di ...