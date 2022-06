Bug delle Instagram Stories: come hanno fatto i creator a pubblicare i contenuti in partnership in questi giorni? (Di giovedì 16 giugno 2022) come vi avevamo raccontato in un precedente articolo sul bug delle Instagram Stories, dalla mattina del 14 giugno, gli utenti del social network hanno cominciato a vedere le storie delle persone che seguono più e più volte. In sintesi, per vedere eventuali nuove storie aggiunte, dovevi prima sorbirti ripetutamente quelle caricate nelle 24 ore precedenti. E voi direte: ma che sarà mai? Ridurre tutto a quest’interrogativo sarebbe molto semplicistico, perché in realtà – dal momento che il bug si è protratto fino alla sera del 15 giugno – ciò ha destato parecchie conseguenze, che non riguardano solamente la noia generalizzata del vedere le stesse story decine di volte. Per chi lavora nei social, con i social e per i social, ci sono in ballo contratti, clausole, esclusive commerciali, ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 16 giugno 2022)vi avevamo raccontato in un precedente articolo sul bug, dalla mattina del 14 giugno, gli utenti del social networkcominciato a vedere le storiepersone che seguono più e più volte. In sintesi, per vedere eventuali nuove storie aggiunte, dovevi prima sorbirti ripetutamente quelle caricate nelle 24 ore precedenti. E voi direte: ma che sarà mai? Ridurre tutto a quest’interrogativo sarebbe molto semplicistico, perché in realtà – dal momento che il bug si è protratto fino alla sera del 15 giugno – ciò ha destato parecchie conseguenze, che non riguardano solamente la noia generalizzata del vedere le stesse story decine di volte. Per chi lavora nei social, con i social e per i social, ci sono in ballo contratti, clausole, esclusive commerciali, ...

