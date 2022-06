Banche, una nuova era: da digital transformation a digital coopetition (Di giovedì 16 giugno 2022) La meta è la speedboat (letteralmente motoscafo) bank. Le Banche italiane stanno, infatti, transitando dalla digital transformation alla digital coopetition, un processo che, come volano primario, ha l’intelligenza artificiale (AI). Banche, una nuova era Secondo un panel di 700 clienti bancarizzati di diversa età intervistati da Excellence Consulting, solo il 20% degli over 30 e nessuno degli under 30 si ritiene soddisfatto dei servizi digitali della propria banca digitale. Per l’implementazione di servizi finanziari innovativi, il 92% crede che l’AI potrebbe essere determinante, il 51% considera importante la costruzione di ecosistemi di servizi in partnership con ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 16 giugno 2022) La meta è la speedboat (letteralmente motoscafo) bank. Leitaliane stanno, infatti, transitando dallaalla, un processo che, come volano primario, ha l’intelligenza artificiale (AI)., unaera Secondo un panel di 700 clienti bancarizzati di diversa età intervistati da Excellence Consulting, solo il 20% degli over 30 e nessuno degli under 30 si ritiene soddisfatto dei servizii della propria bancae. Per l’implementazione di servizi finanziari innovativi, il 92% crede che l’AI potrebbe essere determinante, il 51% considera importante la costruzione di ecosistemi di servizi in partnership con ...

