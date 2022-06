Avvio anno scolastico, il Ministero convoca i sindacati: si parlerà anche di assegnazioni provvisorie (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo il duro comunicato dei sindacati in cui si chiedeva un incontro per continuare la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie, il Ministero rompe gli indugi e ha convocato nella tarda mattinata una riunione con le organizzazioni sindacali. Si parlerà dell'Avvio dell'anno scolastico, ma anche del tema delle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo il duro comunicato deiin cui si chiedeva un incontro per continuare la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo per quanto riguarda le, ilrompe gli indugi e hato nella tarda mattinata una riunione con le organizzazioni sindacali. Sidell'dell', madel tema dellee utilizzazioni. L'articolo .

