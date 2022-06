Al via la Milano Pride, 17 giorni di eventi su sessualità, identità di genere e lotta alle discriminazioni (Di giovedì 16 giugno 2022) “Milano si tinge di arcobaleno e chiede diritti per tutti, garanzia di democrazia e libertà”. Prende il via il calendario della Pride Week con iniziative diffuse su tutta la città, un focus sui 50 anni dalla manifestazione di Sanremo ’72, ma anche diritti internazionali, salute e momenti per i più piccoli. “Il 2 luglio una nuova parata porterà i colori della comunità LGBTQIA+ per le strade per arrivare in Arco della Pace”. Parole riportate da Milano Pride e ribadite durante la conferenza stampa tenutasi a Palazzo Marino. Introdotti da Lamberto Bertolè – assessore al Welfare e Salute del comune di Milano, che ha ribadito come il capoluogo lombardo voglia essere a fianco di chi lotta per i diritti civili per contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza – sono intervenuti Fabio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) “si tinge di arcobaleno e chiede diritti per tutti, garanzia di democrazia e libertà”. Prende il via il calendario dellaWeek con iniziative diffuse su tutta la città, un focus sui 50 anni dalla manifestazione di Sanremo ’72, ma anche diritti internazionali, salute e momenti per i più piccoli. “Il 2 luglio una nuova parata porterà i colori della comunità LGBTQIA+ per le strade per arrivare in Arco della Pace”. Parole riportate dae ribadite durante la conferenza stampa tenutasi a Palazzo Marino. Introdotti da Lamberto Bertolè – assessore al Welfare e Salute del comune di, che ha ribadito come il capoluogo lombardo voglia essere a fianco di chiper i diritti civili per contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza – sono intervenuti Fabio ...

