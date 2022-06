A Verona inizia il tour di Tommasi per vincere il ballottaggio (Di giovedì 16 giugno 2022) Alla fine lo schiaffo lo rifila Sboarina: "Niente apparentamento con Tosi", annuncia il sindaco uscente - e per capire come Salvini in questa partita conti come il due di coppe quando va a bastoni: "L'accordo a Verona va fatto di corsa", sosteneva ieri il leader della Lega. Spiega meglio il candidato di FdI: "Grazie, ma ogni stretta di mano con chi ci combatteva al primo turno verrebbe percepita dagli elettori come un giochino di palazzo". Forse ha ragione. Forse però è troppo tardi. Perché mentre la destra si perde in intrighi e dietrologie, Damiano Tommasi è già passato alla fase due. Quella decisiva, un quartiere dopo l'altro: "Tosi e Sboarina parlano tra di loro? Noi continuiamo a parlare con la gente. In mezzo alla gente". Sin dal primo mattino. Il Tommasi tour è iniziato giovedì, dalle nove a ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 giugno 2022) Alla fine lo schiaffo lo rifila Sboarina: "Niente apparentamento con Tosi", annuncia il sindaco uscente - e per capire come Salvini in questa partita conti come il due di coppe quando va a bastoni: "L'accordo ava fatto di corsa", sosteneva ieri il leader della Lega. Spiega meglio il candidato di FdI: "Grazie, ma ogni stretta di mano con chi ci combatteva al primo turno verrebbe percepita dagli elettori come un giochino di palazzo". Forse ha ragione. Forse però è troppo tardi. Perché mentre la destra si perde in intrighi e dietrologie, Damianoè già passato alla fase due. Quella decisiva, un quartiere dopo l'altro: "Tosi e Sboarina parlano tra di loro? Noi continuiamo a parlare con la gente. In mezzo alla gente". Sin dal primo mattino. Ilto giovedì, dalle nove a ...

