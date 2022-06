Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2022 ore 10:30 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Viabilità DEL 15 GIUGNO 2022 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE Roma, CODE IN DIMINUZIONE, AL MOMENTO 5 CHILOMETRI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA ORVIETO E FABBRO, IN DIREZIONE FIRENZE, IL TRAFFICO DEFLUISCE SU UNA SOLA CORSIA ANDIAMO A SUD DELLA CAPITALE, RESTA CHIUSA LA VARIANTE DEI MONTI LEPINI TRA SEZZE SCALO E CERIARA, PER UN INCENDIO ORA SPENTO, PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DEI LUOGHI, SONO ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO PER LAVORI SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA TIBERINA, CODE DA VIA GROTTA OSCURA AL BIVIO PER SETTEBAGNI, NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCORA CODE PER TRAFFICO SULLA SALARIA E FLAMINIA NELL’ORDINE DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE EST E DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE CASI ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 giugno 2022)DEL 15 GIUGNOORE 10.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE, CODE IN DIMINUZIONE, AL MOMENTO 5 CHILOMETRI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA ORVIETO E FABBRO, IN DIREZIONE FIRENZE, IL TRAFFICO DEFLUISCE SU UNA SOLA CORSIA ANDIAMO A SUD DELLA CAPITALE, RESTA CHIUSA LA VARIANTE DEI MONTI LEPINI TRA SEZZE SCALO E CERIARA, PER UN INCENDIO ORA SPENTO, PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DEI LUOGHI, SONO ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO PER LAVORI SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA TIBERINA, CODE DA VIA GROTTA OSCURA AL BIVIO PER SETTEBAGNI, NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCORA CODE PER TRAFFICO SULLA SALARIA E FLAMINIA NELL’ORDINE DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE EST E DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE CASI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 06 - 2022 ore 08:15 VIABILITÀ DEL 15 GIUGNO 2022 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN ... IN VIA DI RISOLUZIONE, CAUSA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASSIA VIEIENTANA PROSEGUIAMO LUNGO LA ... Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 06 - 2022 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 15 GIUGNO 2022 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ...IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DI ROMA, ...