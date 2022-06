Torino | trovato in un appartamento un corpo mummificato | l' uomo era morto da mesi

(Di mercoledì 15 giugno 2022) commenta Dramma della solitudine a. In unal secondo piano di un palazzo di via Leinì 82, nel quartiere Aurora, alla periferia della città, è statoun cadavere

Pubblicità

CalcioPillole : Il #Torino ha ceduto Magnus #Warming al Darmstadt. La società granata ha trovato la formula del prestito con diritt… - BreakingItalyNe : Torino: Trovato un cadavere mummificato in casa nel quartiere di Barriera di Milano: È di un uomo di 48 anni morto… -

commenta Dramma della solitudine a. In un appartamento al secondo piano di un palazzo di via Leinì 82, nel quartiere Aurora, alla periferia della città, è statoun cadavere mummificato. Secondo una prima ricostruzione, ...... come "Talpa", un bellissimo cucciolo dal nasino rosa,in pieno giorno, che barcollava ... avviare un progetto di ricerca sulle cause di mortalità dei ricci assieme all'Università die ...Un nuovo dramma della solitudine: il corpo di un uomo, deceduto probabilmente sei mesi fa, è stato rinvenuto mummificato all'interno dell'appartamento dove viveva, ...Dramma della solitudine a Torino. In un appartamento al secondo piano di un palazzo di via Leinì 82, nel quartiere Aurora, alla periferia della città, è stato trovato un cadavere mummificato. Secondo ...