(Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi 66 anni, Michele Della Corte, è statoquesta mattina intorno7 in via Paolo Grimaldi, nel quartiere di, alla periferia occidentale di Napoli. E’ stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco: è morto sul colpo. Sul posto ci sono iche hanno avviato le indagini. Non si esclude nessuna pista. Secondo quanto hanno appurato i militari, Della Corte era già notoforze dell’ordine. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

SkyTG24 : #Napoli, un uomo ucciso in strada a colpi di pistola a Soccavo - anteprima24 : ** #Soccavo, #Uomo #Ucciso in strada alle prime luci dell'alba: indagano i #Carabinieri ** - mattinodinapoli : Omicidio a Napoli oggi: uomo ucciso a Soccavo alle 7 del mattino -

...del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano che era residente a. A bordo della funicolare era presente un medico che ha prestato un primo soccorso all', ...Giuseppe Parente, che ha prestato un primo soccorso all'anziano residente a, praticando per ... L'è deceduto per cause naturali. ...Un uomo di 66 anni, Michele Della Corte , è stato ucciso questa mattina intorno alle 7 in via Paolo Grimaldi, nel quartiere di Soccavo , alla periferia ...Napoli, 15 giugno 2022 - Freddato a sangue per la strada. E' morto così Michele Della Corte, 66 anni. L'omicidio è avvenuto questa mattina intorno alle 7 nel quartiere di Soccavo, periferia ovest di N ...