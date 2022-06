Salernitana | Iervolino | “Non vorrei cedere Ederson ma il giocatore deve essere felice”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Daniloè tornato a parlare delle ambizioni della suaai microfoni di Radio Kiss Kiss. Elogi per il tecnico Davide Nicola a cui fa la promessa di costruire una squadra più competitiva per ottenere una salvezza tranquilla: “Lo scorso anno abbiamo fatto un’impresa. Il mister è un campione e l’anno prossimo gli consegneremo unarinnovata, competitiva, che possa salvarsi con tranquillità. Uniremo giocatori esperti e giovani promettenti, ci tengo a tenerci stretti i nostri gioielli”. Susi sprecano le sirene di mercato: “Ho detto a tutti che non lo cederò ma non è mia intenzione convincere qualcuno, non voglio trattenere nessuno e voglio solo persone felici. Tra lunedì e martedì parlerò con De Sanctis e prenderemo delle decisioni in merito. ...

