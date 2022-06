Roma, incendio a Malagrotta (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – L’incendio di vaste proporzioni divampato oggi a Malagrotta per cause ancora da accertare dalle autorità, sta purtroppo interessando anche il Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di rifiuti. L’Assessora Sabrina Alfonsi è sul posto, anche per verificare di persona l’impatto dell’incidente sul territorio. A tal fine è già stata attivata l’assistenza dell’Arpa per analizzare gli effetti sulla qualità dell’aria. “L’incendio del Tmb non è solo un grave incidente, ma costituisce un danno significativo per il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Roma, su cui avrà inevitabili conseguenze immediate – ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Siamo già al lavoro per ricollocare quanto prima le quantità trattate dall’impianto danneggiato e indirizzarle su altri impianti ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – L’di vaste proporzioni divampato oggi aper cause ancora da accertare dalle autorità, sta purtroppo interessando anche il Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di rifiuti. L’Assessora Sabrina Alfonsi è sul posto, anche per verificare di persona l’impatto dell’incidente sul territorio. A tal fine è già stata attivata l’assistenza dell’Arpa per analizzare gli effetti sulla qualità dell’aria. “L’del Tmb non è solo un grave incidente, ma costituisce un danno significativo per il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti a, su cui avrà inevitabili conseguenze immediate – ha dichiarato il Sindaco diRoberto Gualtieri. Siamo già al lavoro per ricollocare quanto prima le quantità trattate dall’impianto danneggiato e indirizzarle su altri impianti ...

Agenzia_Ansa : Fiamme nell'ex ormai discarica di Roma di Malagrotta. Un vasto incendio ha interessato anche una vasca di stoccaggi… - Roma : ?? Incendio al Tmb di #Malagrotta, all'estrema periferia Ovest di Roma. Raccomandazioni per la popolazione present… - vigilidelfuoco : #Roma, dalle ore 17:40 #vigilidelfuoco al lavoro con 3 squadre per l'#incendio di un capannone adibito al trattamen… - Valter41271244 : RT @Agenzia_Ansa: Fiamme nell'ex ormai discarica di Roma di Malagrotta. Un vasto incendio ha interessato anche una vasca di stoccaggio comb… - DanieleDann1 : ?? Fiamme nell'ormai ex #discarica di #Roma di #Malagrotta. Il vasto #incendio ha interessato anche una vasca di sto… -