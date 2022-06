Roma, a fuoco l’impianto di Malagrotta: colonna di fumo visibile a chilometri di distanza (FOTO) (Di mercoledì 15 giugno 2022) Violentissimo incendio nella discarica di Malagrotta. Uno degli impianti ha preso fuoco. Centinaia di tonnellate di rifiuti in questo momento stanno bruciando. Al momento non si conosce l’entità del rogo, che appare comunque enorme. Ovviamente sconosciuta l’origine dell’incendio. Incendio a Roma: a fuoco la discarica di Malagrotta Una colonna di fumo nero è visibile in gran parte di Roma. Un’odore acre si sente a chilometri di distanza. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile Giannino Caria. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Violentissimo incendio nella discarica di. Uno degli impianti ha preso. Centinaia di tonnellate di rifiuti in questo momento stanno bruciando. Al momento non si conosce l’entità del rogo, che appare comunque enorme. Ovviamente sconosciuta l’origine dell’incendio. Incendio a: ala discarica diUnadinero èin gran parte di. Un’odore acre si sente adi. Sul posto vigili dele protezione civile Giannino Caria. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città.

