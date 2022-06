PSG, Scamacca apre al trasferimento. Richiesta alta del Sassuolo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Scamacca e il suo agente aprono al trasferimento al PSG in questo calciomercato. Il Sassuolo continua a sparare alto Come riferito da Nicolò Schira, il PSG è in pressing su Gianluca Scamacca per farne il punto di riferimento del proprio attacco. Apertura del giocatore e del suo agente Alessandro Lucci. Il Sassuolo, dal canto suo, è disposto a cedere il proprio gioiello, ma non a meno di 45 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022)e il suo agente aprono alal PSG in questo calciomercato. Ilcontinua a sparare alto Come riferito da Nicolò Schira, il PSG è in pressing su Gianlucaper farne il punto di riferimento del proprio attacco. Apertura del giocatore e del suo agente Alessandro Lucci. Il, dal canto suo, è disposto a cedere il proprio gioiello, ma non a meno di 45 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

