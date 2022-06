Pozzuoli, indagato l’ex sindaco Figliolia: “Bonus spesa in cambio di incontri hot in Municipio” (Di mercoledì 15 giugno 2022) l’ex sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, appena rieletto in consiglio ed esponente del Partito Democratico, è indagato per concussione e peculato. Secondo gli inquirenti, Figliolia avrebbe consegnato a una donna buoni spesa Covid-19 in cambio di rapporti sessuali, che sarebbero stati consumati proprio nel suo ufficio al Municipio del Rione Toiano. Pozzuoli, indagato l’ex sindaco L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 15 giugno 2022)diVincenzo, appena rieletto in consiglio ed esponente del Partito Democratico, èper concussione e peculato. Secondo gli inquirenti,avrebbe consegnato a una donna buoniCovid-19 indi rapporti sessuali, che sarebbero stati consumati proprio nel suo ufficio aldel Rione Toiano.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

