“Mi hanno dato droga dello stupro”. La denuncia choc della famosa 25enne: “Cosa mi è successo” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Parole durissime quelle di Louane che in seguito a forti sospetti ha deciso di denunciare un fatto gravissimo avvenuto mentre si trovava in compagnia di un’amica. La vicenda sarebbe avvenuta in un bar di Montmartre, nella capitale francese Parigi, mentre le due amiche stavano consumando un classico aperitivo. La 25enne cantante (e attrice), popolarissima in Francia e ancor più discussa per la sua pesantissima e recente denuncia, è stata chiara: “Sono stata intossicata con la droga dello stupro”. Come si evince dal quotidiano francese Le Parisien la star ha dichiarato di sospettare di essere stata drogata con GHB, più comunemente definita “droga dello stupro”. Louane, la denuncia ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 15 giugno 2022) Parole durissime quelle di Louane che in seguito a forti sospetti ha deciso dire un fatto gravissimo avvenuto mentre si trovava in compagnia di un’amica. La vicenda sarebbe avvenuta in un bar di Montmartre, nella capitale francese Parigi, mentre le due amiche stavano consumando un classico aperitivo. Lacantante (e attrice), popolarissima in Francia e ancor più discussa per la sua pesantissima e recente, è stata chiara: “Sono stata intossicata con la”. Come si evince dal quotidiano francese Le Parisien la star ha dichiarato di sospettare di essere statata con GHB, più comunemente definita “”. Louane, la...

Pubblicità

ladyonorato : @borghi_claudio @Alexct9 @Pecjosef @dottorbarbieri Eh no. Io ho preso il 3,16. E non c’era “dentro” nessuno tranne… - ladyonorato : Non è vero che hanno dato forfait a poche ore dal voto. Dei 170 presidenti mancanti in prefettura e Comune si parla… - AlbertoBagnai : Gli hanno dato dell’arrogante spocchioso traditore per aver dipinto l’ineluttabile destino degli zerovirgolisti. - Robybg72 : @PoliticaPerJedi Beh dai. Non male. Ha praticamente dato dei mafiosi collusi ai meridionali che non sono andati a v… - SenatoreF : RT @PBerizzi: Meloni e Crosetto sanno come usare il manganello, anche contro i giornalisti sgraditi. Del resto il manganello è l'antica spe… -