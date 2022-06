Matilde Brandi, che fine ha fatto l’ex gieffina: «Oggi ho molti corteggiatori, ma non mi voglio accontentare» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo il Grande Fratello Vip 5 vinto da Tommaso Zorzi, si torna a parlare di Matilde Brandi, di nuovo single in seguito alla rottura con l’uomo da cui ha avuto le gemelle Sofia e Aurora. «Ho passato un anno terribile, non è stato facile, dopo più di 16 anni ritrovarmi da sola, ho sofferto molto, ho pianto parecchio e sono anche dimagrita… ma poco a poco mi sono ripresa e sono una donna serena – dichiara al settimanale DiPiù Matilde Brandi, uscita da pochi mesi dalla sua storia con Marco –. Se non fossi andata al Gf Vip forse sarei ancora in coppia con il mio compagno, ma non rimpiango nulla. Evidentemente le cose dovevano andare così». Matilde Brandi si sta riprendendo ora dalla fine della sua storia d’amore: «Ho molto corteggiatori – ammette –, ma non ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo il Grande Fratello Vip 5 vinto da Tommaso Zorzi, si torna a parlare di, di nuovo single in seguito alla rottura con l’uomo da cui ha avuto le gemelle Sofia e Aurora. «Ho passato un anno terribile, non è stato facile, dopo più di 16 anni ritrovarmi da sola, ho sofferto molto, ho pianto parecchio e sono anche dimagrita… ma poco a poco mi sono ripresa e sono una donna serena – dichiara al settimanale DiPiù, uscita da pochi mesi dalla sua storia con Marco –. Se non fossi andata al Gf Vip forse sarei ancora in coppia con il mio compagno, ma non rimpiango nulla. Evidentemente le cose dovevano andare così».si sta riprendendo ora dalladella sua storia d’amore: «Ho molto– ammette –, ma non ...

