Martina Patti | ossessioni e scatti d' ira Chi è la mamma killer di Mascalucia

Pubblicità

rtl1025 : ?? #Elena potrebbe essere stata uccisa dalla madre Martina Patti 'per via di una forma di gelosia nei confronti del… - Agenzia_Ansa : Martina Patti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell'i… - Agenzia_Ansa : La piccola Elena è stata uccisa dalla mamma con un coltello da cucina. Martina Patti ha colpito la bambina più volt… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Elena Del Pozzo, la confessione di Martina Patti: «È tornata dall’asilo e l’ho ammazzata col coltello» - infoitinterno : Bimba uccisa dalla madre, i rancori di Martina Patti e quell'abbraccio all'asilo come una recita -

non riusciva ad accettare che Alessandro Del Pozzo, padre della sua bimba, abitasse con la nuova compagna e, soprattutto, che la figlia Elena si fosse affezionata a quella donna. Ha ...Due famiglie 'normali', i Del Pozzo e i. Gente che lavora, senza grilli per la testa. Fino a ... E così, quandoe Alessandro si lasciano, rompendo un'unione che ha dato alla luce la ...Esistono dei contesti da non sottovalutare. Contesti che possono, se esasperati, portare anche a gesti terrificanti come quello che è avvenuto a Catania, dove Martina Patti ha ucciso la figlia Elena ...Ha ucciso la figlia Elena, 5 anni. L’accusa della suocera: "Controllava tutto, la bambina non voleva più stare con lei". Disse all’ex compagno: "Non ti faccio più vedere la piccola. Poi andò in discot ...