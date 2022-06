Marotta | “Mercato? Sarà grande Inter nel rispetto dei conti” | VIDEO

Pubblicità

capuanogio : Tra #Marotta e #Galliani sta nascendo un'alleanza di mercato da 30 milioni di euro. Dopo il riscatto di #DiGregorio… - Marcky94 : @deliux9 @peppe040688 marotta ha sempre parlato di competitività( rosa più forte) che deve collimare con la sosteni… - elpatron0_ : Qui le cose sono 2 o su Twitter raccontate cagate oppure marotta vuole far fallire veramente l’inter, no perché io… - SerraniAle : @DiMarzio @juventusfc Continua a parlare del tuo amico #marotta che può fare mercato senza soldi…tanto di Juve ne s… - saveriolorusso : @GiuSette7 @Up_78erailmio @ngigneGra @ConteAlmaviva Perché sarebbe inaccettabile? Pare essere ampiamente accettato.… -

Palla ai dirigenti per quello che sta diventando unbollente pere Ausilio che, con abilità, stanno portando avanti insieme due super operazioni tra sorpassi e controsorpassi Lukaku - ...Stessa situazione per Paulo Dybala: ogni giorno è quello buono per un incontro tra Beppee ... A livello di bilancio resta la necessità di chiudere a +60 a fine, motivo per cui stanno ...(Adnkronos) – Mercato Inter, nelle ultime news di oggi la squadra e Romelu Lukaku di nuovo insieme possibilità sempre più concreta. Il Chelsea ha aperto da giorni al prestito e il club nerazzurro che ...Dopo Dybala, potrebbe esserci un nuovo intreccio di mercato tra la Juventus e l’Inter di Marotta. La squadra bianconero, ancora ferma sul mercato sta lavorando però per accontentare che ha richiesto 4 ...