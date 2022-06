Marco Bianchi: “Una macedonia per Fondazione Veronesi” (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – “Una macedonia per la ricerca”: nel mese di luglio, per ogni confezione di macedonia venduta negli Autogrill nazionali, l’azienda devolverà parte del ricavato a Fondazione Umberto Veronesi per finanziare ricercatori e ricercatrici che lavorano nel campo della nutrigenomica, ossia la scienza che studia le relazioni tra patrimonio genetico e cibo. A parlare della nuova campagna, lanciata in queste ore, di cui è testimonial, è Marco Bianchi: food-mentor, volto televisivo per ‘Linea Verde Estate’ su Rai 1, autore di libri e podcast audio-video e divulgatore scientifico per la Fondazione Umberto Veronesi, intervistato dal quotidiano ‘La Ragione – leAli alla libertà’. “È un modo per introdurre, in primis e senza scuse, la frutta nella nostra ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – “Unaper la ricerca”: nel mese di luglio, per ogni confezione divenduta negli Autogrill nazionali, l’azienda devolverà parte del ricavato aUmbertoper finanziare ricercatori e ricercatrici che lavorano nel campo della nutrigenomica, ossia la scienza che studia le relazioni tra patrimonio genetico e cibo. A parlare della nuova campagna, lanciata in queste ore, di cui è testimonial, è: food-mentor, volto televisivo per ‘Linea Verde Estate’ su Rai 1, autore di libri e podcast audio-video e divulgatore scientifico per laUmberto, intervistato dal quotidiano ‘La Ragione – leAli alla libertà’. “È un modo per introdurre, in primis e senza scuse, la frutta nella nostra ...

