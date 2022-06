LIVE – Lupo/Ranghieri-Krou/Gauthier Rat 21-18 9-10: Mondiali Roma 2022 beach volley in DIRETTA (Di mercoledì 15 giugno 2022) La DIRETTA testuale di Lupo/Ranghieri-Krou/Gauthier-Rat, valevole per i sedicesimi di finale dei Mondiali di Roma 2022 di beach volley. Gli azzurri Daniele Lupo ed Alex Ranghieri affrontano la coppia francese per conquistare un posto agli ottavi di finale: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 22.00 di mercoledì 15 giugno. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE PARTITE IN TV: CALENDARIO COMPLETO PROGRAMMA SEDICESIMI: DATE, ORARI E TV IL TABELLONE COMPLETO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE IL MONTEPREMI beach ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Latestuale di-Rat, valevole per i sedicesimi di finale deididi. Gli azzurri Danieleed Alexaffrontano la coppia francese per conquistare un posto agli ottavi di finale: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 22.00 di mercoledì 15 giugno. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE PARTITE IN TV: CALENDARIO COMPLETO PROGRAMMA SEDICESIMI: DATE, ORARI E TV IL TABELLONE COMPLETO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE IL MONTEPREMI...

Pubblicità

AleCaruso87 : RT @MorabitoGio: #Repost @amiciufficiale with @let.repost • • • • • • In bocca al lupo ragazzi per il Tim Live Show! Seguite l'evento sui… - infoitsport : LIVE – Lupo/Ranghieri-Krou/Gauthier Rat: Mondiali Roma 2022 beach volley in DIRETTA - MorabitoGio : #Repost @amiciufficiale with @let.repost • • • • • • In bocca al lupo ragazzi per il Tim Live Show! Seguite l'even… - ElvysDamiano : Reposted from @dianacoverband ?? Venerdì tappa abruzzese ?? ?? Ci vediamo in piazza ad Aragno ! #summer #live… - zazoomblog : LIVE – Lupo-Ranghieri-Krou-Gauthier Rat: Mondiali Roma 2022 beach volley in DIRETTA - #Lupo-Ranghieri-Krou-Gauthier -