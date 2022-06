LIVE Italia-Serbia 2-1 volley femminile, Nations League in DIRETTA: azzurre in fuga anche nel quarto set, 12-7 (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-7 Muroooooooooooooo Bosettiiiiiiiiiiiiiii 12-7 Fallo di Mirkovic 11-7 La parallela di Bosetti da zona 4 10-7 Errore al servizio Serbia 9-7 Errore al servizio Italia 9-6 Vincente Egonu da zona 2 8-6 Mano out Lozo da zona 2 8-5 Mano out Degradi da zona 4 7-5 Muroooooooooooooo Malinooooooooooov 6-5 Il muro di Mirkovic 6-4 Vincente Degradi da zona 4 in diagonale 5-4 Vincente la fast di Stevanovic 5-3 La parallela di degradi da zona 4 4-3 Out l’attacco di Lozo da zona 4 3-3 out la fast di Stevanovic 2-3 Vincente il bagher di Stevanovic 2-2 Errore al servizio Serbia 1-2 Vincente Bjelica da zona 2 1-1 Egonu vince il contrasto a rete 0-1 Errore al servizio Italia 25-15 Degradi con la pipe chiudce il set del 2-1 per l’Italia 24-15 Il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-7 Muroooooooooooooo Bosettiiiiiiiiiiiiiii 12-7 Fallo di Mirkovic 11-7 La parallela di Bosetti da zona 4 10-7 Errore al servizio9-7 Errore al servizio9-6 Vincente Egonu da zona 2 8-6 Mano out Lozo da zona 2 8-5 Mano out Degradi da zona 4 7-5 Muroooooooooooooo Malinooooooooooov 6-5 Il muro di Mirkovic 6-4 Vincente Degradi da zona 4 in diagonale 5-4 Vincente la fast di Stevanovic 5-3 La parallela di degradi da zona 4 4-3 Out l’attacco di Lozo da zona 4 3-3 out la fast di Stevanovic 2-3 Vincente il bagher di Stevanovic 2-2 Errore al servizio1-2 Vincente Bjelica da zona 2 1-1 Egonu vince il contrasto a rete 0-1 Errore al servizio25-15 Degradi con la pipe chiudce il set del 2-1 per l’24-15 Il ...

