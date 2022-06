Le cause dell’oligoidramnios | il deficit di liquido amniotico

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilè la sostanza in cui è immerso il feto per tutta la durata della gravidanza. Si tratta di unprevalentemente a base di acqua che ha lo scopo di protegge e nutrire il feto contribuendo al suo sviluppo. Tra le complicanze della gravidanza rientra anche la quantità in eccesso o in difetto di questo. Si parla di polidramnios quando si ha troppoe di oligoidramnios quando, invece, è troppo poco. Conosciamo quali sono lee le conseguenze di questoe cosa è possibile fare per gestire questa condizione di criticità. Cos’è l’oligoidramnios? All’inizio della gravidanza ilè composto al 98% di acqua, minerali ed elettroliti e per il restante ...