Lavori di Acea | niente acqua a Isola Sacra e nel X Municipio il 17 giugno | le vie coinvolte

Roma – Acea Ato 2 comunica che per consentire interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l'efficienza del servizio, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune vie di Isola Sacra, e del Municipio X del Comune di Roma. Di conseguenza dalle ore 22:00 di venerdì 17 giugno alle ore 12:00 di sabato 18 giugno 2022 si verificheranno abbassamenti di pressione e/o mancanze d'acqua nelle seguenti strade: Isola Sacra:Via della ScafaVia Re di PugliaLungomare della SaluteVia del FaroVia Passo della SentinellaVia Costa LungaVia CadriaVia Col del RossoVia FalsaregoVia Monte CengioVia dell'Aeroporto di Fiumicino (da Via Ostiense a via della Scafa) Municipio X: Via Tancredi Chiaraluce (da Via di Tor ...

