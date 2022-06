La versione web di Photoshop diventerà gratuita. Già partiti i primi test in Canada (Di mercoledì 15 giugno 2022) Adobe lancerà una versione freemium del suo celebre editor di immagini digitali: funzionerà solo via web, e metterà a disposizione alcune funzionalità di base. Per utilizzare le funzioni più avanzate, sarà necessario un abbonamento a pagamento.... Leggi su dday (Di mercoledì 15 giugno 2022) Adobe lancerà unafreemium del suo celebre editor di immagini digitali: funzionerà solo via web, e metterà a disposizione alcune funzionalità di base. Per utilizzare le funzioni più avanzate, sarà necessario un abbonamento a pagamento....

