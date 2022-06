La verità su Claudio Baglioni e Virginia Raffaele: stanno insieme? (Di mercoledì 15 giugno 2022) E’ bastata una foto pubblicata da Virginia Raffaele guancia a guancia con Claudio Baglioni a fare scattare il gossip. Il chiacchiericcio intorno alla loro coppia girava già da un po’ e il selfie scattato prima del concerto di Baglioni ha dato il via a una vera esplosione con l’aggiunta di dettagli. Al concerto di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla a Roma erano presenti tantissimi vip e molti hanno pubblicato prima o dopo la serata una foto con l’artista ma è Virginia Raffaele ad avere attirato l’attenzione dei più maliziosi. Molti hanno pensato a una storia d’amore e che magari questa potesse essere l’occasione per dare la conferma. C’è chi ha cercato di ricordare da quanto tempo la compagna di Baglioni non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 15 giugno 2022) E’ bastata una foto pubblicata daguancia a guancia cona fare scattare il gossip. Il chiacchiericcio intorno alla loro coppia girava già da un po’ e il selfie scattato prima del concerto diha dato il via a una vera esplosione con l’aggiunta di dettagli. Al concerto dialle Terme di Caracalla a Roma erano presenti tantissimi vip e molti hanno pubblicato prima o dopo la serata una foto con l’artista ma èad avere attirato l’attenzione dei più maliziosi. Molti hanno pensato a una storia d’amore e che magari questa potesse essere l’occasione per dare la conferma. C’è chi ha cercato di ricordare da quanto tempo la compagna dinon ...

Pubblicità

borghi_claudio : La questione dello spread e della democrazia in un mio articolo di UNDICI anni fa, scritto il giorno dell'insediame… - borghi_claudio : @chiccotesta A dire la verità la moneta si crea proprio dal nulla. La sveglia se mai è arrivata per quei gonzi che… - borghi_claudio : @AlbertoBagnai #sicceralui Ma a dir la verità ci sarebbe. Eppure me ne sono accorto io. - Rsi29748129 : @IannielloBruno @borghi_claudio @1968Niki Onorevole tutto giusto quello che afferma, ma la verità è che appoggiate… - Lorenz4Lorenzi : @borghi_claudio @talitak17197348 @Alexct9 @Pecjosef @dottorbarbieri @ladyonorato Se la lega vuole i voti deve inizi… -