La confessione di Martina Patti: così ha ucciso sua figlia, la piccola Elena (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un intero paese sconvolto, un’Italia che si ferma a riflettere dopo quello che è accaduto a Mascalucia. Succede sempre, soprattutto se a uccidere una bambina è la sua mamma. Ci si chiede come sia possibile, ci si interroga sul perchè, ma un perchè non c’è. Ed è davvero difficile comprendere, raccontare. Purtroppo è successo. E’ successo che Elena, avrebbe avuto tutta una vita davanti, e invece, è stata uccisa, da chi avrebbe dovuto proteggere e amarla, donando la sua di vita in sacrificio. Non è questo il caso perchè Martina Patti, a 23 anni, ha ucciso sua figlia. “Quando ho colpito Elena avevo una forza che non avevo mai percepito prima. Non ricordo la reazione della bambina mentre la colpivo, forse era ferma, ma ho un ricordo molto annebbiato“. Fa male oggi leggere queste parole, si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un intero paese sconvolto, un’Italia che si ferma a riflettere dopo quello che è accaduto a Mascalucia. Succede sempre, soprattutto se a uccidere una bambina è la sua mamma. Ci si chiede come sia possibile, ci si interroga sul perchè, ma un perchè non c’è. Ed è davvero difficile comprendere, raccontare. Purtroppo è successo. E’ successo che, avrebbe avuto tutta una vita davanti, e invece, è stata uccisa, da chi avrebbe dovuto proteggere e amarla, donando la sua di vita in sacrificio. Non è questo il caso perchè, a 23 anni, hasua. “Quando ho colpitoavevo una forza che non avevo mai percepito prima. Non ricordo la reazione della bambina mentre la colpivo, forse era ferma, ma ho un ricordo molto annebbiato“. Fa male oggi leggere queste parole, si ...

