Kate Middleton e la mamma Carole indossano lo stesso abito: la cosa non passa inosservata, gliel’ha prestato lei? (Di mercoledì 15 giugno 2022) Quando si suo dire “tale madre, tale figlia”. Anzi, in questo caso: “Tale figlia, tale madre”. Ieri, martedì 14 Giugno, in occasione del Royal Ascot 2022, Carole Middleton, madre della duchessa di Cambridge Kate Middleton, ha sfoggiato lo stesso look indossato dalla figlia nel maggio dello scorso anno, durante il toccante incontro con Mila Sneddon, una bambina di 5 anni malata di cancro. Non è chiaro se il vestito in questione, un chemisier colore bubble-gum del brand britannico ME+EM, arrivi direttamente dal guardaroba della figlia o se le due abbiano comprato lo stesso abito, ma certamente le accomuna uno spiccato gusto per lo stile raffinato. La scelta del look di Kate durante il commovente incontro era caduta su questo abito dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Quando si suo dire “tale madre, tale figlia”. Anzi, in questo caso: “Tale figlia, tale madre”. Ieri, martedì 14 Giugno, in occasione del Royal Ascot 2022,, madre della duchessa di Cambridge, ha sfoggiato lolook indossato dalla figlia nel maggio dello scorso anno, durante il toccante incontro con Mila Sneddon, una bambina di 5 anni malata di cancro. Non è chiaro se il vestito in questione, un chemisier colore bubble-gum del brand britannico ME+EM, arrivi direttamente dal guardaroba della figlia o se le due abbiano comprato lo, ma certamente le accomuna uno spiccato gusto per lo stile raffinato. La scelta del look didurante il commovente incontro era caduta su questodopo ...

Pubblicità

Cosmopolitan_IT : E trasloco a Windsor sia: in autunno i Cambridge si trasferiranno nell'Adelaide Cottage - infoitcultura : Kate Middleton si prepara all'estate in bianco: il nuovo look bon-ton è riciclato - infoitcultura : Kate Middleton s’ispira a Diana: abito in seta da 2.825 euro e scarpe vintage bicolore - infoitcultura : Kate Middleton alla commemorazione s'ispira a Diana: abito da 2.825 euro e scarpe vintage - zazoomblog : Regina Elisabetta e Kate Middleton unite dalla malattia? La rivelazione - #Regina #Elisabetta #Middleton #unite -