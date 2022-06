Italia, flop anche in tv: ascolti al minimo con la Germania (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Nazionale chiude il suo ciclo di cinque partite con un’altra sconfitta dopo quella rimediata nella Finalissima di Wembley con l’Argentina. Gli Azzurri sono stati sconfitti dalla Germania con un netto 5-2, al termine di un incontro sempre controllato dai tedeschi, che non hanno avuto difficoltà a infilare la porta di Donnarumma per più di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Nazionale chiude il suo ciclo di cinque partite con un’altra sconfitta dopo quella rimediata nella Finalissima di Wembley con l’Argentina. Gli Azzurri sono stati sconfitti dallacon un netto 5-2, al termine di un incontro sempre controllato dai tedeschi, che non hanno avuto difficoltà a infilare la porta di Donnarumma per più di L'articolo

Pubblicità

ItaliaViva : Chi non ha mai avuto a cuore un vero cambiamento della giustizia in Italia ora gode per il flop del referendum. Anc… - ilfoglio_it : Per l'avvocato, giurista ed ex parlamentare di Forza Italia, il flop dei referendum è stato un “disastro annunciato… - sportli26181512 : #Media #Notizie Italia, flop anche in tv: ascolti al minimo con la Germania: La Nazionale chiude il suo ciclo di ci… - CalcioFinanza : L'Italia fa flop anche in tv: ascolti al minimo con la #Germania - Carmeli33392291 : Sparite le nostalgie del centro, e anche la tentazione di unire Forza Italia e Lega in una sorta di federazione. I… -