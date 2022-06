Inter, la trattativa per Lukaku entra nel vivo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Romelu Lukaku vuole soltanto l’Inter. Per questo il giocatore ha deciso di intavolare in prima persona una trattativa con il Chelsea per convincere il club – che meno di dodici mesi fa lo aveva pagato 115 milioni – a lasciarlo partire in prestito oneroso durante la prossima finestra di calciomercato. Un’operazione che soltanto un paio di settimane fa sembrava impossibile, ma che sta prendendo forma con il passare dei giorni e che potrebbe chiudersi in tempi relativamente brevi. Operazione lampo EPA/ANDY RAIN Romelu Lukaku durante la finale di Carabao Cup inglese tra Chelsea – Liverpool, Wembley Stadium, Londra, Regno Unito, 27 febbraio 2022 C’è infatti una variabile che potrebbe velocizzare i tempi dell’affare: il decreto crescita. L’Inter potrebbe beneficiare degli sgravi fiscali previsti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) Romeluvuole soltanto l’. Per questo il giocatore ha deciso di intavolare in prima persona unacon il Chelsea per convincere il club – che meno di dodici mesi fa lo aveva pagato 115 milioni – a lasciarlo partire in prestito oneroso durante la prossima finestra di calciomercato. Un’operazione che soltanto un paio di settimane fa sembrava impossibile, ma che sta prendendo forma con il passare dei giorni e che potrebbe chiudersi in tempi relativamente brevi. Operazione lampo EPA/ANDY RAIN Romeludurante la finale di Carabao Cup inglese tra Chelsea – Liverpool, Wembley Stadium, Londra, Regno Unito, 27 febbraio 2022 C’è infatti una variabile che potrebbe velocizzare i tempi dell’affare: il decreto crescita. L’potrebbe beneficiare degli sgravi fiscali previsti ...

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter, trattativa ai dettagli per #Asllani: c'è l'intesa sulle cifre. All'@EmpoliCalcio andrà Satriano.… - marcoconterio : ?? ??? Jorge Antun è a Milano. La trattativa per Paulo #Dybala all'#Inter è nella sua fase finale ? @ivanfcardia… - AlfredoPedulla : Domani nel menu #Asllani-#Inter: tutto confermato, primi contatti 40 giorni fa, accordi impostati e raccontati lune… - DaniloBatresi : RT @marifcinter: E' confermato il meeting andato in scena oggi tra Inter e Chelsea per #Lukaku. E' stato definito positivo dalle parti e si… - fcin1908it : Inter-Asllani, nella trattativa Satriano in prestito come contropartita -