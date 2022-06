Il documento del Papa: “Niente sesso prima del matrimonio” (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Niente sesso prima del matrimonio per i fidanzati. Il documento vaticano che propone gli Itinerari Catecumenali per la vita matrimoniale torna a battere su un precetto antico ricordando che “non deve mai mancare il coraggio alla Chiesa di proporre la preziosa virtù della castità, per quanto ciò sia ormai in diretto contrasto con la mentalità comune. La castità va presentata, sottolinea il documento curato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita che rilancia le parole dell’Amoris Laetitia del Papa – come autentica “alleata dell’amore”, non come sua negazione. Essa, infatti, è la “via privilegiata per imparare a rispettare l’individualità e la dignità dell’altro, senza subordinarlo ai propri desideri”. “La castità – si legge – insegna ai nubendi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) –delper i fidanzati. Ilvaticano che propone gli Itinerari Catecumenali per la vita matrimoniale torna a battere su un precetto antico ricordando che “non deve mai mancare il coraggio alla Chiesa di proporre la preziosa virtù della castità, per quanto ciò sia ormai in diretto contrasto con la mentalità comune. La castità va presentata, sottolinea ilcurato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita che rilancia le parole dell’Amoris Laetitia del– come autentica “alleata dell’amore”, non come sua negazione. Essa, infatti, è la “via privilegiata per imparare a rispettare l’individualità e la dignità dell’altro, senza subordinarlo ai propri desideri”. “La castità – si legge – insegna ai nubendi ...

