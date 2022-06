Il Barcellona ha deciso | scaricato definitivamente

Pubblicità

xfilippomaria : alvaro vitali dumbo invece che ha deciso di fare? viene a torino o va al barcellona o va a fanculo? - sportli26181512 : Dembelé, è strappo con il Barcellona: il futuro è deciso: Ousmane Dembelé e il Barcellona sono sempre più lontani.… - ZonaBianconeri : RT @Juventus_Fc_ITA: ??Andare nel #Barcellona è la priorità di Di Maria, il club per ora non può fare una mossa ma ha deciso di aspettare. I… - Juventus_Fc_ITA : ??Andare nel #Barcellona è la priorità di Di Maria, il club per ora non può fare una mossa ma ha deciso di aspettare… - GiulioCiminello : @augustociardi75 Su Di Maria ha deciso la moglie, quindi Barcellona Su Dybala ha inciso la mamma, quindi Inter Pogb… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Dopo essere tornato aa gennaio, Dani Alves saluterà i blaugrana per la seconda volta. Secondo Sport infatti, il club hadi non rinnovare il contratto del 39enne brasiliano, in scadenza a giugno.... ma abbiamo visto che può fare errori anche madornali, anche se bisogna dire che fino a... Perché Mir e Rins, purtroppo, risentono della situazione di Suzuki e una casa che hadi ... Dembelé, è strappo con il Barcellona: il futuro è deciso Il Barcellona non offrirà il rinnovo a Dani Alves, l'esterno brasiliano vuole restare in Europa e cerca una nuova squadra.Dopo essere tornato a Barcellona a gennaio, Dani Alves saluterà i blaugrana per la seconda volta. Secondo Sport infatti, il club ha deciso di non rinnovare il contratto del 39enne brasiliano, in scade ...