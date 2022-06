GdS – Juve | Allegri incontra il Psg a Montecarlo

(Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-14 18:50:08 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: Campos, responsabile dell’area tecnica dei francesi, hato l’allenatore dellaLa foto non lascia spazio ad alcun dubbio. Massimilianohato Luis Campos, il nuovo responsabile dell’area tecnica del Psg dopo l’addio a Leonardo, all’Hotel de Paris, un rinomato 5 stelle di. L’incontro è avvenuto nella giornata di oggi, martedì 14 giugno. Lantus parla di circostanze fortuite e non programmate: oltretuttoe Campos si conoscono da anni. Anche se i dubbi, evidentemente, restano. CHE SUCCEDE? — E’ cosa nota che il club parigino è a caccia di un allenatore e che la prima scelta dei francesi per la ...

FBiasin : “#Suarez si offre alla #Juve” (Gds) Due anni fuoricorso. - forumJuventus : [GdS] Il Barça si tira fuori dalla corsa a Di Maria: la Juve attende una risposta definitiva nelle prossime ore ?bh… - Luca__Speranza : RT @Leon63632308: Da 10 gg. Ogni giorno GdS vende KK al Barcellona o alla Juve. CdS ci sfrantuma la wallera con il tormentone Mertens ed i… - Alesp1672 : RT @FBiasin: “#Suarez si offre alla #Juve” (Gds) Due anni fuoricorso. - EnricoNappi : RT @FBiasin: “#Suarez si offre alla #Juve” (Gds) Due anni fuoricorso. -

I rosanero non perdono in casa dal marzo 2021, quando laStabia espugnò il Renzo Barbera per 4 reti a 2. Era una delle prime panchine per Giacomo Filippi, che avrebbe poi chiuso in settima ...Per il futuro, spera di essere tra le convocate all'Europeo inglese, mentre resta da definire se sarà tesserata ancora con la, dov'è in prestito, o se tornerà all'Inter. Il sindaco Italia ha ... La Juventus prepara gli assalti a Berardi, Zaniolo e Pulisic, l'Inter si avvicina a Dybala I giorni passano e ci si avvicina all’apertura ufficiale del calciomercato. Il Milan, nell’attesa che venga messo nero su bianco (si tratterebbe di una ...Un compito chiave per Paulo Dybala nell’Inter di Simone Inzaghi. Così La Gazzetta dello Sport si sofferma su ciò che Dybala potrà dare in campo ai nerazzurri di Inzaghi. L’argentino è sempre più vicin ...