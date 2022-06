Fiori giallorossi e musica dei Metallica per l'addio a Fabio (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'addio a Fabio Ridolfi oggi pomeriggio, con centinaia di persone commosse che hanno voluto salutarlo per l'ultima volta nella cattedrale di Fermignano (Pesaro Urbino). Fabio, 46 anni, da 18 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'Ridolfi oggi pomeriggio, con centinaia di persone commosse che hanno voluto salutarlo per l'ultima volta nella cattedrale di Fermignano (Pesaro Urbino)., 46 anni, da 18 ...

Pubblicità

gattaEli : RT @AnsaMarche: Fiori giallorossi e musica dei Metallica per l'addio a Fabio. In chiesa Fermignano funerali 46enne morto sedazione profonda… - AnsaMarche : Fiori giallorossi e musica dei Metallica per l'addio a Fabio. In chiesa Fermignano funerali 46enne morto sedazione… -