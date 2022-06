Cresce la tendenza a evitare notizie sulla guerra. Reuters: cala fiducia nelle news (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tra i siti di informazione più consultati, al primo posto c'è Fanpage, che nel 2021 era quinto, seguito da Tgcom24 e Ansa.it. Quarto posto per SkyTg24, poi Repubblica, Corriere della Sera e Rainews. ... Leggi su primaonline (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tra i siti di informazione più consultati, al primo posto c'è Fanpage, che nel 2021 era quinto, seguito da Tgcom24 e Ansa.it. Quarto posto per SkyTg24, poi Repubblica, Corriere della Sera e Rai. ...

Pubblicità

Bolpet : RT @lettera_mosca: RUSSIA, AFFITTI MENO CARI - Cresce l'offerta di appartamenti e cala il costo degli alloggi in affitto: nell'ultimo mese… - lettera_mosca : RUSSIA, AFFITTI MENO CARI - Cresce l'offerta di appartamenti e cala il costo degli alloggi in affitto: nell'ultimo… - ageitalia : Premesso che lo spread ItaGer a 10 anni cresce stabilmente da ottobre, e non certo da ieri; non si può rimanere ins… -