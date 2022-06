Covid, nella Bergamasca l’incidenza settimanale torna a salire - I dati Ats (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il report Il tasso di incidenza nella settimana 8-14 giugno è di 131 casi per 100 mila abitanti, la settimana scorsa era a 85. Nessun Ambito territoriale Covid free, i Comuni con zero nuovi casi sono 60, contro gli 80 della scorsa settimana Ats: «L’attuale, contenuto, aumento dell’incidenza, che resta la più bassa d’Italia, è in linea con l’andamento nazionale e regionale ed è quasi esclusivamente legato all’allentamento delle misure di precauzione». Negli ospedali «situazione rassicurante sul fronte dei ricoveri». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il report Il tasso di incidenzasettimana 8-14 giugno è di 131 casi per 100 mila abitanti, la settimana scorsa era a 85. Nessun Ambito territorialefree, i Comuni con zero nuovi casi sono 60, contro gli 80 della scorsa settimana Ats: «L’attuale, contenuto, aumento del, che resta la più bassa d’Italia, è in linea con l’andamento nazionale e regionale ed è quasi esclusivamente legato all’allentamento delle misure di precauzione». Negli ospedali «situazione rassicurante sul fronte dei ricoveri».

