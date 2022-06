Covid | Cdm proroga mascherine su treni a lunga percorrenza | si valuta su aerei

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) - L'obbligo delleresterebbe solo per i, mentre è in corso unazione se rimuoverle anche negli. E' quanto si apprende da fonti di maggioranza al termine del Consiglio dei ministri.

Il Consiglio dei ministri ha deciso la proporoga dell'uso delle mascherine sui treni e i mezzi di trasporto pubblico fino al 30 settembre, mentre è in corso una valutazione sull'uso in aereo. Le mascherine restano sui mezzi pubblici fino al 30 settembre. Restano anche nelle Rsa e negli ospedali. Scompare l'obbligo delle mascherine nelle scuole. Per quanto riguarda i voli internazionali e' in corso una valutazione. L'obbligo di mascherine sui mezzi pubblici, scaduto oggi, viene prorogato fino al 30 settembre 2022.