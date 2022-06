“Come Anna Frank con Goebbels”. La bordata del noto politico alla Rai (Di mercoledì 15 giugno 2022) «La rimozione di Orfeo era un atto dovuto, Come amministratore. Lo rivendico: era giusto farlo. Un’azienda va governata». Così l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, ha presentato in commissione di Vigilanza Rai le ragioni dello spostamento dell’ex direttore degli Approfondimenti, Mario Orfeo, al Tg3. «Negli scorsi mesi ho registrato una serie di criticità che sono sfociate nel mancato invio della documentazione indispensabile per la presentazione della programmazione del genere Approfondimento nei tempi previsti», la spiegazione già nota. Accanto al caso Orfeo si è discusso anche dei vari ospiti nei talk: il risultato un’audizione a dir poco infuocata, secondo i vari retroscena che circolano.



