Calciomercato Juventus | arriva un nuovo bomber | usato sicuro

La Juventus continua a cercare un attaccante per rinforzare il reparto offensivo anche se, dalle ultime ore, sembra vicino un top del ruolo. Dybala è andato via a parametro zero (è sempre più vicino al passaggio in nerazzurro), uno tra Morata e Kean andrà via e questo, probabilmente, imporrà alla società bianconera di andare sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Sono diversi i nomi monitorati dalla dirigenza a partire da Di Maria, il vero sogno in attacco anche se, per l'argentino, sembrano esserci dei problemi contrattuali: un anno chiede il giocatore, un biennale propone la società. LaPresseAttenzione anche a Zaniolo; la società bianconera monitora molto attentamente la situazione legata all'esterno giallorosso che nell'ultima stagione ha realizzato il gol decisivo per la vittoria della Conference League. Giocatore decisamente utile da un punto di vista ...

DiMarzio : .@juventusfc | Accordo vicino per il ritorno di Paul #Pogba, firma attesa a inizio luglio - DiMarzio : #Calciomercato | L' @Atalanta_BC non riscatterà #Demiral che tornerà alla @juventusfc - GiovaAlbanese : La #Juventus non riscatterà #Morata (entro domani) a 35 milioni. L'#AtleticoMadrid per adesso congela la posizione… - FlashJ18 : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, attesa per i colpi a centrocampo: la situazione di Pogba e Di Maria #Juventus #Juve #Allegri #Vla… - ZonaBianconeri : RT @zazoomblog: Calciomercato Juventus – Il punto della situazione da Pogba a Di Maria - #Calciomercato #Juventus #punto #della https://t… -